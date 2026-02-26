◇プロ野球・巨人春季キャンプ最終クール1日目（25日、沖縄・那覇）最終クールの初日を迎えた巨人キャンプ。阿部慎之助監督は「結果と内容にこだわって」というテーマを沖縄キャンプで掲げていますが、「もう変わらず。練習試合はあるし、後はコンディション、疲れてきて、中だるみしそうな期間なので、しっかりメリハリつけて」と不変の姿勢を見せました。「どうやってチームに貢献するかを見ておきたいなと思います」と不敵な一