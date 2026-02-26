「フィリーズＲ・Ｇ２」（３月７日、阪神）デイリー杯クイーンＣ７着からの巻き返しを目指す白毛馬マルガは２５日、栗東坂路で併せ馬を敢行。全身を大きく使った動きでパワフルに登坂し、マジックサンズ（４歳オープン）に１馬身後れを取ったものの、余力十分に４Ｆ５４秒３−３９秒６−１２秒８をマークした。北村助手は「順調です。前走は折り合っていましたが、千四の方がいい脚を使えていましたね。今回は距離短縮で乗り