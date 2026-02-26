「弥生賞・Ｇ２」（３月８日、中山）東スポ杯２歳Ｓを制したパントルナイーフは２５日、美浦Ｗでライネリーベ（４歳１勝クラス）と併せ馬。強めに追われて６Ｆ８０秒５−３７秒５−１１秒７を計時して併入した。太田助手は「入厩当初は馬体のアンバランスさがあったが、日ごとに改善されている。長めからの調教ができたことで、もう少し（負荷の）レベルを上げた調教をする下地ができた。この先もっと（体調を）上げていけれ