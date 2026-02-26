26日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比860円高の5万9650円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万8583.12円に対しては1066.88円高。出来高は1万2941枚だった。 TOPIX先物期近は3914ポイントと前日比60.5ポイント高、TOPIX現物終値比70.84ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 59650+860 12941 日経