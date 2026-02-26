将棋の藤井聡太竜王（２３）＝名人・王位・棋聖・棋王・王将＝が２５日、京都競馬場で行われた「永世竜王資格獲得記念碑」の除幕式に出席した。昨年１１月に同競馬場で開催された佐々木勇気８段との第４局に勝ち、５期連続竜王位を獲得。記念碑には「より高みを目指して戦う」という思いを込め、「雲外蒼天（うんがいそうてん）」の文字を揮毫（きごう）した。「１００年の歴史のある京都競馬場に建立していただき、それに恥じ