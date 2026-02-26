定年のため、栗東では佐々木晶三調教師（７０）、西園正都調教師（７０）の２人が３月３日を持って引退する。引退前の最後の競馬開催を控えた２５日、日本調教師会関西支部の主催による「引退調教師を祝う会」が滋賀・草津市内のホテルで開かれ、約１００人の競馬関係者が出席した。乾杯の音頭を取った武豊・日本騎手クラブ会長が思い出を語った。佐々木師とは何といっても１３年のダービーをキズナで制したことが印象に残る。