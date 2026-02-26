「オーシャンＳ・Ｇ３」（２８日、中山）阪神Ｃを制したＧ１ウイナーのルガルは２５日、栗東坂路を躍動感に満ちたフットワークで駆け上がり、４Ｆ５３秒０−３６秒９−１１秒７をマーク。管理する杉山晴師は「予定通りに来ています。先週あれだけ時計が出ているということは、状態がいいということでしょう」と体調の良さを伝えた。その１週前の１９日は、まさしく好調を示す動きだった。坂路で４Ｆ５１秒６をマークし、ラス