俳優・鈴木京香が主演し、黒島結菜とバディを組むテレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』（毎週木曜後9：00）にて、沢村一樹、遠藤憲一、山内圭哉、皆川猿時ら過去シリーズの出演者が再集結することが決定した。【写真】かっこいい！今回新たにタッグを組む鈴木京香＆黒島結菜本作は、警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係(文書解読係／通称：倉庫番)に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（