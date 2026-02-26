「チューリップ賞・Ｇ２」（３月１日、阪神）１番人気に支持された阪神ＪＦで５着に終わったアランカールが、巻き返しを期してトライアルに臨む。栗東ＣＷでの３頭併せで行われた２５日の最終リハでは、万全の仕上がりをアピール。このレースで抜群の実績を残している武豊との新コンビで、重賞初制覇を決めて本番に弾みをつける。逆襲の刃を研ぎ澄ませた。阪神ＪＦ５着からの巻き返しを狙うアランカールは、栗東ＣＷで６Ｆ８