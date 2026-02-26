◇交流試合ソフトバンク7―3台湾・中信（2026年2月25日台北ドーム）豪快な一撃でレギュラー獲りをアピールした。正木が0―1の4回に台北ドームのバックスクリーン右に決勝の逆転3ランを放った。「台湾の野球ファンの方々に、ホークスの正木というプレーヤーを見ていただく素晴らしい機会で、最高の結果を出すことができて良かったです」。無死一、二塁で3番手左腕の140キロ直球を捉えた。打球はグングンと伸びていった。