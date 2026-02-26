ピン芸人のヒコロヒーがこのほど、都内で行われた『さよならプロポーズ viaオーストラリア』（3月5日スタート 毎週木曜 後9：00）の取材会に参加した。【集合ショット】番組が楽しみ！笑顔でポーズを決めるヒコロヒー＆藤本美貴ら付き合いながらも結婚に踏み切れない3組のカップルが、7日間の“恋人として最後”の旅行へ。旅の終わりに待つのは、涙の結婚か、それとも涙の別れか。2人の人生を懸けた、究極の選択の行く末を見守