ソフトバンクは25日、勝利の方程式の一角を担っている藤井皓哉投手（29）が同日、佐賀市内の病院で右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）および関節クリーニング術を受け無事終了したと発表した。競技復帰まで12カ月の見通しで、今季中の復帰は絶望となった。昨季は松本裕、杉山とともに勝ちパターンで「樹木方程式」として51試合に登板し、2勝3敗2セーブ19ホールド、防御率1・44で、リーグ優勝と日本一に貢献し