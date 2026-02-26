「中山記念・Ｇ２」（３月１日、中山）福島記念２着のエコロヴァルツは２５日、栗東坂路で最終デモ。雨で重たくなった馬場を物ともせず、ダイナミックな動きを披露した。昨年はレコード決着から鼻差２着だったが、今年の出来は昨年と同等、あるいはそれ以上だ。重賞では朝日杯ＦＳなど３度の２着。悲願の重賞Ｖへ機は熟した。“善戦マン”に終止符を−。昨年２着のエコロヴァルツは栗東坂路で単走。雨で重たくなったチップに