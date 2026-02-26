ソフトバンクのドラフト2位新人・稲川竜汰投手（22＝九州共立大）と同3位の鈴木豪太投手（22＝大商大）が3月1日の西武戦（アイビー）で登板することが25日に内定した。両ルーキー右腕は今季初のオープン戦となる同戦からA組に初昇格し、開幕1軍入りをかけた競争に加わっていく。25日に22歳の誕生日を迎えた稲川と鈴木豪には、この日の午前中に西武戦での登板が告げられた。ともに1イニングを投げる予定だ。宮崎キャンプでB組