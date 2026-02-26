【モデルプレス＝2026/02/26】タレントの藤本美貴がこのほど、都内で開催された『さよならプロポーズ viaオーストラリア』（ABEMA／3月5日配信開始）合同取材に出席。「あの決断が今の自分を作った」と感じるエピソードを語った。【写真】藤本美貴、芸人夫とのラブラブ撮り合いショット◆藤本美貴、人生の転機となった決断とは本作は、結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行の最終日に結婚か別れのどちらかを必ず決断しな