屋根あり猫ベッドのメリット 屋根ありの猫ベッドは、猫にとっていわば“簡易シェルター”の役割を持つ寝床です。猫は本来、外敵から身を守れる場所で休む習性をもつ動物です。四方を囲まれた空間では背後を気にする必要がなくなるため、警戒心の強い猫ほど落ち着きやすくなります。 しかも、生活音が苦手な猫ですと、多少は防音の役割を果たします。掃除機や洗濯機、ドライヤーやテレビなど、猫にとって不要