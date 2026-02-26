社員を大切にしない経営陣の下では、働く意欲もなくなる。投稿を寄せた50代女性（医療・福祉・介護／年収300万円）は、深刻な人手不足に苦しむ職場の実態を明かした。現場は常に残業が発生しており、業務量から見ても解消の見通しは全く立っていない。それにもかかわらず、経営側は「残業を減らすようにしている」と、説明を繰り返すが、「何を根拠に言っているのか？さっぱりわからない」と女性は書いている。（文：長田コウ）「