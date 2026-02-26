全国で唯一、神戸市須磨区の須磨浦山上遊園に現存する珍しい乗り物「カーレーター」が、3月18日、営業開始から60周年を迎える。この節目を記念し、同園を運営する山陽電車は、特別仕様のカーレーター設置をはじめ、記念品の配布や限定グッズの販売など、さまざまな記念イベントを実施する。カーレーターは、ロープウェイ鉢伏山上駅と園内の山頂を結ぶ乗り物で、「カー（車）」と「エスカレーター」を組み合わせた造語。2人乗り