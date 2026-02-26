東京ミステリーサーカス内の「謎専門書店 らんぷ堂」で、3月限定の“違和感”フェアが始まります。一見すると普通でもどこかおかしい作品を集めた構成で、気づいた瞬間の高揚感を狙った企画です。“謎に気づく快感”を店頭で味わえる、らんぷ堂らしいセレクトが並びます。 謎専門書店 らんぷ堂「この違和感に気づけますか？フェア」 開催期間：2026年3月2日（月）〜3月31日（火）会場：東京ミステリー