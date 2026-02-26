春の移動シーズン前に、PCソフト「乗換案内(2026)」がアップデート版として登場します。JR東日本の運賃改定や全国のダイヤ改正をまとめて確認できるので、通勤から出張手配まで一画面で整理しやすい構成です。2026年3月12日に発売され、オフライン環境でも主要検索を使える点がPC版の強みになっています。 ジョルダン「乗換案内(2026)」 発売日：2026年3月12日（木）対応OS：Windows 11対応バス事業者