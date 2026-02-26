JAタウンの群馬県ショップ「新鮮ぐんまみのり館」で、対象商品が20％OFFになる年度末セールが始まっています。こんにゃくいもやほうれんそうで全国有数の生産地として知られる群馬の食材を、まとめて選びやすい構成です。春の食卓を整えたい時期に、肉と青果を同時にチェックしやすい企画になっています。 JAタウン「新鮮ぐんまみのり館 年度末大決算セール」 開催期間：2026年2月13日（金）〜3月中旬