「侍語る」第１２回は、日本代表に初選出されたエンゼルスの菊池雄星投手（３４）。メジャー８年目、４球団で日本人左腕最多の通算４８勝をマークした知見を生かし、投手陣の精神的支柱としても期待される。１次ラウンド２戦目となる３月７日の韓国戦（東京Ｄ）の先発が有力視されるサウスポー。自ら「最初で最後」と語る、ＷＢＣ出場への熱き思いとは。（構成・加藤弘士）球界屈指の理論派は、同時に「情の人」でもある。