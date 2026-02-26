昨年１２月１４日に大阪・二色の浜公園で行われた「第３１回全日本自転車競技選手権大会シクロクロス」男子エリートで、織田聖（２７）＝弱虫ペダルサイクリングチーム、愛三工業レーシングチーム＝が見事に４連覇を達成した。充実のシーズンを終えたシクロクロスの国内チャンピオンは、新シーズンが開幕したロードレースでも快進撃を目指す。今回、スポーツ報知のインタビューに応じ、今後の目標などを語った。（協力・日本自