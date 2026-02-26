和歌山県の有田リソルゴルフクラブで、駐車場を活用したソーラーカーポートの稼働が始まりました。発電した電力をクラブハウスで自家消費する仕組みで、施設運営の脱炭素化とコスト最適化を同時に進める取り組みです。リソルグループのゴルフ場では5拠点目の導入となり、再生エネルギー活用がさらに広がっています。 有田リソルゴルフクラブ「ソーラーカーポート」 稼働開始日：2026年2月25日設置ゴル