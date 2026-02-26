乃木坂４６のキャプテン・梅澤美波が２５日、自身の公式ブログで４１枚目シングルの活動をもって卒業することを明かした。５月２１日には東京ドームで卒業コンサートを開催することも発表。２３年から３代目キャプテンを務めるなど約９年半にわたってグループを支えた功労者が、アイドル人生に区切りを付ける。梅澤が乃木坂４６に加入するきっかけは、当時エースとして活躍していた白石麻衣だった。モデル雑誌で初めて目にし、