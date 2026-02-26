フラメンコギターデュオ「徳永兄弟」の歩みを追った書籍『15歳が選んだ世界』が出版されます。15歳でスペイン留学を決めた兄弟の成長を、母でありフラメンコダンサーの小島正子さんが綴った一冊です。夢の進路と子育ての葛藤が重なる時期に読みたい内容となっています。 ファルーカ「15歳が選んだ世界 -大切にしたのは好きな気持ち ギターデュオ徳永兄弟」 発売日：2026年3月17日判型：B6判総ページ数