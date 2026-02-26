災害時に命を守るための「トイレ・食事・睡眠」を、子どもが自分で考えながら学べるデジタル教材が公開されました。教材名は「まちがいをさがせ！災害時のT・K・B」で、避難所だけでなく在宅避難や車中避難にも対応しています。知識を読むだけで終わらず、家庭の備えや地域の防災行動につなげる設計です。 日本トイレ研究所「まちがいをさがせ！災害時のT・K・B」 公開時期：2026年2月教材形式：デジ