人気声優の花澤香菜が３７歳の誕生日を迎えたことを報告し、祝福コメントが多数寄せられている。花澤は２６日までに自身のインスタグラムを更新。「誕生日だ〜」と書き出し、淡い青の着物姿で縁側に腰掛けて穏やかな表情を見せるショットをアップした。「３７歳も色んなことに挑戦して、楽しい思い出をたくさん作る！！！皆さまこれからもよろしくお願い致します」と３７歳への抱負をつづった。この投稿にファンからは「香菜