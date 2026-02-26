東京国立博物館で、春恒例企画「博物館でお花見を」が始まります。展示室の桜モチーフ作品と庭園の桜散策を同日に楽しめる構成です。美術鑑賞と季節の外歩きを一緒に組み合わせたい日に相性のよい企画になっています。 東京国立博物館「博物館でお花見を」 会期：2026年3月10日（火）〜4月5日（日）開館時間：9時30分〜17時00分夜間開館：金曜日・土曜日は20時00分まで入館締切：閉館30分前休館日：月