とちぎテレビ 2026年02月26日午前05時24分ごろ、茨城県南部を震源とする最大震度1の地震が発生しました。 栃木県内では最大震度1の揺れが観測されています。 最大震度1を観測したのは茨城県、栃木県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは50km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ３．２と推定されます。 栃木県 【震度1】 宇都宮市 栃木市 小山市 真岡市 下野市 提供：ウェザ