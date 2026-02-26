天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、2月17日、東京都美術館で開催された「国風盆栽展」を鑑賞されました。中学時代から盆栽が好きな陛下「国風盆栽展」は、2026年に100回目を迎えた国内最古の公募の盆栽展で、会場では国内外の愛好家が育てた入選作品180点余りを展示。皇居で育てられている赤松も特別出品されました。中学時代から盆栽好きで、友人から「じい」というあだ名で呼ばれていた陛下。この盆栽展に、度々足を運ばれてい