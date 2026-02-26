ミラノ・コルティナオリンピックで日本勢史上初、フィギュアスケートのペア種目で金メダルを獲得した三浦璃来選手・木原龍一選手のりくりゅうペアが25日、会見を行いました。りくりゅうペアは今大会、ショートプログラムではリフトのミスが響き5位発進となりましたが、『オリンピックの魔物』について木原選手は「魔物を感じたというよりは、オリンピックという舞台で自分たちが動きすぎてしまっていたのかな、と映像を少し見た時