2月20日、雑誌『Myojo』4月号（集英社）が発売され、今年の「ジュニア大賞」の結果が発表された。雑誌一冊につき一枚付く応募用紙をもとに「恋人にしたい」「演技が上手い」「ダンスがかっこいい」など、様々な部門で毎年ファンからの投票を募るジュニア大賞。各ジュニアメンバーに割り振られた番号とその部門に選ぶ理由を手書きで用紙に書き込んで郵送して投票が完了するこの企画は、ファンが時間と費用、労力を割いて熱