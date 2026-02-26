2026年2月26日、桑田佳祐が70歳、すなわち古希の誕生日を迎えた。この一年、彼が歩んできた軌跡は、長年圧倒してきた変わらぬ才能と新人アーティストのような瑞々しい探究心が同居した、極めて多層的なものであった。“70歳”という数字が元来持つ静かな余生などというような一般的なイメージに、桑田佳祐は一切当てはまらないのだ。 （関連：【動画あり】サザンのツアー裏側を記録したドキュメンタリー