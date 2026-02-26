ドラ3の山城が開幕に向け順調にアピールを続けている（C）産経新聞社V奪回を目指す巨人で新戦力に期待が高まっている。ドラフト3位ルーキーの山城京平は2月23日に行われた楽天とのオープン戦（那覇）に7回から5番手でオープン戦初登板。2回3分の2を無安打無失点、最速150キロをマークと圧巻のデビューを飾った。【動画】強打者ボイトも3球三振！ドラ3山城の圧巻ピッチングシーン7回から登板した左腕は先頭の伊藤裕季也を中飛