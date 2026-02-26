イランの核開発をめぐり、アメリカとイランの高官による協議がきょう、行われます。今回の協議は、軍事攻撃の可能性も示唆するトランプ大統領がイランに与える「最後のチャンス」ともされていて、その行方に注目が集まっています。アメリカとイランによる核協議は26日、スイス・ジュネーブで行われ、アメリカのウィットコフ中東担当特使やイランのアラグチ外相が出席します。協議は今月6日に再開して以降、3回目で、今回はイランが