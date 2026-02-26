ブラジル南東部で豪雨により土砂崩れが発生し、これまでに40人が死亡しました。ロイター通信などによりますと、ブラジル南東部のミナスジェライス州で、23日から続いた豪雨により、洪水や土砂崩れが発生しました。被害に見舞われたのは、ウバ市とジュイス・デ・フォーラ市で、これまでに40人が死亡、27人が行方不明となっています。また、およそ3600人が避難を余儀なくされているということです。ジュイス・デ・フォーラ市では2月