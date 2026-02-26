保税展示場の許可書を手にする横浜税関の内山税関長（左）と園芸博協会の八山事務次長＝横浜税関横浜税関は２５日、来年３月に横浜市で開幕する国際園芸博覧会（園芸博）の会場を関税法上の「保税展示場」として許可したと発表した。許可は１２日付で、期間は３月１日〜２０２８年３月末。保税展示場に搬入・展示される海外からの荷物は、関税や消費税が免除される。園芸博協会の八山幸司事務次長は「多くの国から珍しい物が展