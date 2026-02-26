警察は25日、中古品の買い取り・販売業者「大黒屋」の元店長2人を逮捕しました。この事件に関連し福岡市内の郵便局に家宅捜索に入りました。組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、いずれも「大黒屋」の元店長・藤井清志容疑者（39）と菰田悠介容疑者（39）の2人です。2人は去年2月、だまし取ったクレジットカードで購入され犯罪収益になると知りながら、藤井容疑者が店長をしていた福岡市早良区の「大黒屋」でレタ