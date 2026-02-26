福岡市中央区で25日、音楽スタジオで借りたアンプを返却せず、だまし取ったとして、男が逮捕されました。男は「お金にするつもりでレンタルした」と話し、容疑を認めています。詐欺の疑いで逮捕されたのは広島市の無職・松崎優太容疑者（29）です。警察によりますと松崎容疑者は先月7日、福岡市中央区の音楽スタジオから5500円で借りた25万円相当のアンプ1台を返却せずに、だまし取った疑いです。期限を過ぎてもアンプが返却されな