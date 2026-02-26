いわゆる“ゾンビたばこ”をめぐる事件で、指定薬物「エトミデート」の成分を含む液体を販売目的で所持していたとして、警察は25日、佐賀県唐津市の20代の男女2人を逮捕しました。25日に医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕されたのは、唐津市の自称運送業・増本大晟容疑者（26）とアルバイト・柴田優梨容疑者（24）です。警察によりますと2人は今月4日、増本容疑者の自宅で指定薬物「エトミデート」の成分を含む液体約8