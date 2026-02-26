◇練習試合オリックス6―1ロッテ（2026年2月25日SOKKEN）新球に手応えあり、だ。オリックスの山下がロッテ戦でNPB球団との対外試合に初登板した。2回2/3を被安打1、3奪三振の無失点でまとめた。予定の球数を超える54球に到達したため2死一、二塁での交代となったが、18日の社会人野球・サムティ戦では封印していたカットボールをついに解禁した。相手のレベルが変わることで打者の反応を見ることがこの日のテーマだった