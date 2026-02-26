広島はキャンプ打ち上げを迎え、実戦8試合で打率・441（34打数15安打）と奮闘したドラフト1位・平川（仙台大）は「80点くらい」と自己採点した。今後の課題としては「追い込まれてからの打撃」、守備面では「（中堅なら）左翼、右翼との連係」と冷静に分析。同3位・勝田（近大）らも好アピールしており、新井監督は「昨年より一つ上のレベルの競争ができている。ルーキーたちの影響があると思う」と戦力の底上げに手応えを感じて