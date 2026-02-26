開幕投手の有力候補に挙がる中日の柳が改修工事が終わった本拠地バンテリンドームで投球練習を行った。本塁から右中間、左中間の外野フェンスまでの距離が最大6メートル短くなるなど、本塁打の増加が予想される。外野に新設されたテラス型観客席「ホームランウイング」も視察し「今まですごく広かったんだな」と感想を口にし「今までよりインコース（の使い方）を大事にしていきたい」とイメージを膨らませた。27、28日にはWBC