広島は25日、春季キャンプを打ち上げた。新井貴浩監督（49）は「昨春キャンプよりは、一つ上のレベルの競争ができている」と総括し、手応えを示した。沖縄2次キャンプではドラフト1位・平川蓮外野手（21＝仙台大）を筆頭に新人5選手のアピールが光った。現状、開幕スタメンや開幕ローテーション入りの投手はほぼ白紙の状態。オープン戦が本格化する3月もサバイバルは続く。横一線の競争を打ち出して行われた春季キャンプ。新井