報道の自由を守る活動を行う国際的なNPO「ジャーナリスト保護委員会」は25日、2025年に殺害されたジャーナリストが過去最多の129人になったと発表しました。「ジャーナリスト保護委員会」は25日、2025年の1年間で世界で殺害されたジャーナリストが129人に達したと発表しました。30年以上にわたる調査の中で過去最多ということです。犠牲となった129人のうち3分の2にあたる86人が、イランやレバノン、パレスチナ自治区などでイスラ