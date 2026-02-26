中国商務部によると、1月1日から2月22日までに消費財買い替え補助制度により恩恵を受けた人は延べ3053万2000人に達し、売上高は2045億4000万元（約4兆7000億円）に達しました。中でもスマート製品や環境配慮型製品に対する需要が旺盛で、春節（旧正月、2026年は2月17日）連休中には主要ネット通販サイトでのスマートグラスの売上高は47．3％増、トイレやバス用品などでの節水型衛生陶器では23．2％増でした。今年の春節連休中の全