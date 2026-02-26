スバル「新たなフォレスター」予約開始に反響殺到！2026年春頃の発表を予定しているスバルのミドルサイズSUV「フォレスター」の改良モデル（C型）が、いよいよ動き出しました。2025年4月の登場以来、好調なセールスを記録している現行モデルが生産上限に達したことにともない、スバル販売店では早くも次期改良モデルの先行予約が開始されています。【画像】超カッコいい！ これが販売好調すぎる「最新フォレスター」です！（30