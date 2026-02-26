◆米大リーグオープン戦ダイヤモンドバックス―ドジャース（２５日・米アリゾナ州スコッツデール＝ソルトリバーフィールド）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２５日（日本時間２６日）、キャンプ敵地のダイヤモンドバックス戦で今季初登板した。この日は２イニングが予定されている。初回。ＷＢＣドミニカ共和国代表の１番ペルドモに９６・５マイル（約１５５・３キロ）直球を右前打とされると、２番タワは四球で歩かせ