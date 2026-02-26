NY金先物4 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝5226.20（+49.90+0.96%） 金４月限は反発。時間外取引は、米大統領の一般教書演説を背景としたドル安を受けて買い優勢となった。欧州時間に入ると、上げ一服となった。日中取引では、技術的問題で取引が一時停止されたが、ドル安を受けて堅調となった。 MINKABU PRESS